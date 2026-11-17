Россия не согласна на промежуточную договоренность с Украиной по Черному морю без заключения постоянного мирного соглашения. Турция тем временем готовит предложения для достижения договоренностей и обсуждает их с украинской и российской сторонами.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после второй министерской встречи по вопросам межрегиональной безопасности и взаимосвязанности в Брюсселе.

«Мы ищем возможности для этого. Ведем переговоры как с украинской, так и с российской стороной. Это сложная задача, поскольку россияне не хотят временной договоренности с украинцами по Черному морю без постоянного мирного соглашения», — сказал Фидан, комментируя усилия по поставкам зерна на мировые рынки.

По словам турецкого министра, переговоры по ситуации в Черном море активно продолжаются. В частности, стороны ищут возможности возобновить перевозку зерна и обеспечить его выход на международные рынки.

«Сейчас мы ведем активные переговоры по Черному морю. В частности, как вновь обеспечить выход зерна на мировые рынки? Мы ищем возможности для этого», — отметил Хакан Фидан.

В рамках встречи Фидан также принял участие в сессии «Продвижение обязательств в области безопасности в отношении Черноморского региона» и провел переговоры с европейскими коллегами.

Среди ключевых тем обсуждения были безопасность судоходства в Черном море и возобновление перевозок зерна.

Говоря о роли Турции в укреплении региональных связей, министр подчеркнул необходимость активно предлагать решения и брать на себя ответственность за их продвижение.

Отдельно глава турецкого МИД прокомментировал переговоры о прекращении войны России против Украины. По его словам, одним из главных нерешенных вопросов остается Донбасс, по которому позиции сторон существенно различаются.

Фидан отметил, что Россия требует передать ей оставшуюся часть территории региона, которую она включает в собственное определение своих границ. Украина же не соглашается отдавать свою землю.

«По оценке россиян, оставшаяся часть составляет 11–12%, а по оценке украинцев — 18%. Сейчас в определенной степени обсуждаются вопросы за пределами этой территории», — сказал Фидан.

Глава МИД Турции добавил, что в случае достижения мирного соглашения сторонам придется определить, где будет проходить линия соприкосновения между Россией и Украиной. Вопрос Донбасса он назвал важнейшей составляющей этих обсуждений.

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Российская делегация в ходе переговоров в Абу-Даби заявила, что не имеет полномочий обсуждать деэскалацию в Чёрном море и прекращение атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 16 ноября, принял участие в первой сессии министерской встречи, посвященной реализации Черноморской стратегии Европейского Союза. Обсуждение было сосредоточено на межрегиональной повестке дня в сфере транспортной связности.

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