Россия использует оптические головки наведения для нанесения точных ударов ракетами «Искандер» по мостам, — Флеш

Российские войска могут с высокой точностью поражать мосты баллистическими ракетами «Искандер» благодаря использованию специальных головок наведения оптического типа.

По его словам, во время воздушных тревог над всей территорией Украины происходит масштабное подавление навигационных систем.

В таких условиях российской ракете «Искандер» сложно поразить цель с точностью до метра, поскольку инерционная система наведения не способна обеспечить такую точность.

«А попасть в цель наш противник хочет. Поэтому на «Искандерах» применяются головки наведения оптического типа 9Э436, 9Б918 или дорогостоящие головки с радиолокационным наведением 9Б918. Во время падения боеголовки вниз в течение нескольких секунд происходит радиолокационное сканирование местности, и в систему наведения ракеты вводится поправка», — отметил Бескрестнов.

Об этом внештатный советник Президента Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», сообщил в Facebook.

Напомним, после технического осмотра Северный мост вновь открыли для проезда, но с временными ограничениями.

В воскресенье, 8 ноября, в Запорожье временно перекрыли мост имени Преображенского.

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