Россия производит баллистические ракеты в объемах, превышающих возможности мирового производства ракет-перехватчиков Patriot. Из-за этого растет дефицит средств противовоздушной обороны, необходимых для перехвата баллистических целей.

«Россия производит больше баллистических ракет, чем в мире производится ракет-перехватчиков Patriot против этих ракет», — сказал Бескрестнов журналистам в четверг.

По словам Сергея Бескрестнова, Россия продолжает производить баллистические ракеты «Искандер» и ракеты для зенитных комплексов С-400, которые также могут применяться для поражения наземных целей.

Производственные возможности России в этих сегментах, по оценке Бескрестнова, превышают текущие потребности российских войск. Кроме того, РФ частично переориентировала производство с ракет «Кинжал» на баллистические ракеты.

Советник президента подчеркнул, что увеличение производства баллистических ракет усугубляет проблему нехватки средств для их перехвата. Дополнительным фактором являются ракеты, производимые Северной Кореей и Ираном.

Для противодействия баллистической угрозе, по словам Бескрестнова, необходимо наращивать мировое производство ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

В то же время быстро устранить дисбаланс между производством наступательных ракет и средств противовоздушной обороны сложно. Увеличение выпуска перехватчиков требует времени и сопряжено с производственными ограничениями.

Таким образом, рост российского производства баллистических ракет наряду с поставками ракет из Северной Кореи и Ирана создает дополнительную нагрузку на системы противовоздушной обороны Украины. Для противодействия этой угрозе важно увеличить объемы производства ракет-перехватчиков PAC-3.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Россия ежемесячно производит до 3 тысяч реактивных беспилотников типа «Шахед» и около 700 дронов «Герань-5». Российские войска пытаются накопить запасы для атак на Украину зимой, однако значительного резерва беспилотников у них пока нет.

По состоянию на октябрь Россия производит около 110 баллистических ракет и до 4000 реактивных ударных дронов в месяц.

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