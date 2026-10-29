Россия производит до 3 тысяч реактивных «Шахедов» в месяц и готовит запасы для зимних атак, — Флеш

Россия ежемесячно производит до 3 тысяч реактивных беспилотников типа «Шахед» и около 700 дронов «Герань-5». Российские войска пытаются накопить запасы для атак на Украину зимой, однако значительного резерва беспилотников у них пока нет.

По словам Сергея Бескрестнова, уменьшение количества атак на Киев в последнее время не связано с сокращением производства российских беспилотников. Вместо этого российские войска начали активнее атаковать западные и другие регионы Украины.

«Многие спрашивают: может, у россиян что-то случилось с производством, раз шахидов стало меньше? — нет. Я вот смотрю статистику — они начали атаковать западные регионы. То есть до этого они начинали с Киева, они массированно атаковали Киев, устроили здесь нам катастрофу. Сейчас они пытаются атаковать западные и не только регионы. И вот так в Киеве ощущается, что стало чуть тише», — отметил «Флеш».

Советник президента также сообщил, что Россия стремится создать запас беспилотников для зимних атак. В то же время, по его словам, российские войска часто используют дроны почти сразу после их изготовления.

«Кроме того, по проценту использования я вижу, что они действительно пытаются создать какой-то запас для того, чтобы атаковать нас зимой, то есть это логично. Я постоянно говорю, что мы находим обломки «Шахедов» и видим дату производства. Мы постоянно видим, что они отправляют к нам «Шахеды» буквально с завода. То есть проходит неделя, и «Шахед» уже атакует нас. То есть у них нет большого запаса», — добавил чиновник.

По словам Бескрестнова, дата производства на обломках сбитых беспилотников свидетельствует о том, что между изготовлением дрона и его применением может пройти лишь около недели.

Сергей Бескрестнов заявил, что Украина располагает данными о ежемесячных объемах производства российских беспилотников.

«Реактивных „Шахедов“ они производят где-то до трех тысяч в месяц, и также мы можем добавить туда „Герань-5“ — это отдельное средство, где-то 700», — заявил чиновник.

Таким образом, по приведенным им оценкам, Россия ежемесячно производит до 3 тысяч реактивных «Шахедов» и примерно 700 беспилотников «Герань-5».

Кроме того, российская сторона продолжает наращивать производство вооружения и разрабатывает новые дешевые реактивные ракеты.

«Они планируют производить десятки тысяч в год», — подчеркнул «Флеш», говоря о планах россиян по производству таких ракет.

Об этом заявил советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов во время общения с журналистами.

По состоянию на октябрь Россия производит около 110 баллистических ракет и до 4000 реактивных ударных дронов в месяц.

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