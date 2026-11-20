Этой ночью, 20 ноября, российские войска впервые за последние полгода вывели свои корабли в акваторию Чёрного моря. Находясь там, оккупанты осуществили более 20 пусков.

«Сегодня они впервые за полгода выходили в море, задействовали свои корабли. Корабли запускали из гавани, как всегда, подводные лодки, конечно, за пределами (пункта базирования — ред.). Запустить их из пункта базирования они не могут. Всего сегодня было более 20 запусков», — сказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что применение Черноморского флота в ходе комбинированной атаки на Украину, как и сама атака, планируется заранее.

Об этом в телеэфире сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Ранее мы сообщали, что российские корабли боятся выходить в море — Калибры запускают из гаваней.

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