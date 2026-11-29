За последние четыре суток, с 25 по 28 ноября, российские войска 17 раз обстреляли Краматорскую общину в Донецкой области. В результате атак погибла женщина, ещё десять жителей получили ранения, среди них есть люди в тяжёлом состоянии.

По словам Гончаренко, российские войска атаковали общину с помощью FPV-дронов и авиабомб. Под удары попадали как гражданский транспорт, так и жилые кварталы города. «За последние четыре суток Краматорская община подверглась 17 обстрелам — погибла женщина, ранения получили десять жителей», — написал глава МВА в Facebook.

Первые из описанных им атак произошли 25 ноября. Тогда российский FPV-дрон попал в эвакуационный автомобиль. Ранения получили три женщины. 27 ноября российские войска вновь атаковали гражданский транспорт. FPV-дрон нанес удар по автомобилю почтовой службы, в результате чего был ранен мужчина.

В тот же день россияне сбросили на Краматорск две авиабомбы ФАБ-500 и четыре ФАБ-250. В результате этих ударов ранения получили ещё трое человек. Также были повреждены 18 многоэтажных домов, торговый центр и два учебных заведения. Вечером 27 ноября российские войска нанесли удар по частному сектору. Погибла женщина 1961 года рождения, ещё один человек получил ранения.

Атаки продолжились и на следующий день. 28 ноября дроны FPV ранили ещё двух мужчин. Всего за четыре дня в результате российских обстрелов Краматорской общины погиб один человек, десять получили ранения. По информации начальника МВА, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Об этом 29 ноября сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Силы обороны Украины наносили удары по логистическим объектам российской армии в Брянской и Донецкой областях. В частности, уничтожено место сосредоточения вражеских грузовиков, которые оккупанты использовали для доставки боеприпасов, топлива и провизии, а также переправа через реку Вовча.

В течение 21 ноября российские войска ранили пятерых жителей Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. С начала полномасштабного вторжения в регионе погибли более 4,4 тысячи мирных жителей, ещё более 11 тысяч получили ранения.

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