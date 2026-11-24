С начала полномасштабного вторжения Россия импортировала из Китая товаров на сумму около 120 млн долларов по таможенному коду, который используют производители надувных макетов военной техники.

Речь идет о копиях самолетов, вертолетов, танков, систем ПВО, артиллерии и ракетных установок.

Такие макеты используются в качестве ложных целей, чтобы вводить в заблуждение украинскую разведку и дроны и уберечь настоящую технику от ударов.

Некоторые из них способны имитировать тепловые сигнатуры и радиоизлучение реальных машин, вводя в заблуждение даже радиолокационные системы.

По словам исследователя британского RUSI Роберта Толласта, значительная часть продукции попадает в Россию через китайскую границу. Он отмечает, что такие ложные цели заставляют Украину тратить высокоточные боеприпасы, а проблема со временем может только усугубиться.

Источник: The Telegraph

Российские военные начали использовать манекены пулеметчиков на старых автомобилях, пытаясь имитировать позиции мобильных огневых групп. Таким образом оккупанты стремятся защитить дороги в приграничных районах от ударов украинских беспилотников.