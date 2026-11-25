В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

По его словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

О восстановлении электроснабжения Семикин пообещал проинформировать дополнительно.

В свою очередь, АО «Запорожьеоблэнерго» добавило, что без электричества остались потребители и в Запорожье.

«Введен в действие план реагирования на системные аварии в электросетях, работаем над восстановлением электроснабжения», — отметил руководитель «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский.

24 ноября российские оккупанты атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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