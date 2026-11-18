Российская пропаганда развернула очередную информационную кампанию, пытаясь оправдать террористическую атаку с использованием беспилотников по центру Одессы 18 ноября.

Подконтрольные Кремлю ресурсы, ориентированные на украинскую аудиторию, распространяют противоречивые версии трагедии. Одни из них винят в последствиях удара якобы «работу украинской ПВО», другие продвигают конспирологические теории о том, что «Украина сама наносит удары по своим гражданам», чтобы сорвать или затруднить дипломатические процессы.

На самом деле никакие выдумки пропаганды не способны скрыть главное: Россия посреди дня нанесла преднамеренный, жестокий удар беспилотниками по жилому сектору и гражданской инфраструктуре в центре крупного города, в результате чего есть погибшие и раненые. Более того, враг нанёс повторные удары, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские.

Заявления о «работе ПВО» или конспирологические теории о «самообстрелах» — это типичная тактика РФ после каждого резонансного военного преступления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. В результате утренней атаки российских войск на центр Одессы 18 ноября был поврежден жилой дом. Погибли трое гражданских лиц, ещё семеро горожан получили ранения. Во время утренней российской атаки на автодороге М-05 Киев — Одесса погиб Андрей, водитель шаттла Национального военного мемориального кладбища. Автобус получил повреждения в результате удара. В Одессе 19 ноября объявили день траура по погибшим.

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