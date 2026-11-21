За прошедшие сутки, 20 ноября, российские войска нанесли 489 ударов по 48 населённым пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, ещё 22 получили ранения, в том числе один ребёнок.

Российские войска нанесли 16 авиационных ударов по Запорожью, Комишуваси, Кушугуму, Балабино, Андриановке, Жовтенькое, Ясной Поляне, Новорозовке, Жовтой Круче, Таврийском, Новоивановке, Егоровке и Васиновке.

Также 359 беспилотников различной модификации, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье, Кушугум, Балабино, Новооленевку, Шевченковское, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Речное, Новояковлевку, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Новопавловку, Чаривное, Белогорье, Красную Криницу, Егоровку, Новоселовку, Гуляйпольское, Копани, Долинку, Гиркое, Верхнюю Терсу, Ровно, Воздвижевку, Доброполье, Новое Запорожье, Рождественку, Придорожное, Косовцево и Тернуватое.

Оккупанты 11 раз обстреляли населенные пункты из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под обстрелом оказались Степногорск, Приморское, Магдалиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Червоная Криница.

Кроме того, зафиксировано 103 артиллерийских удара по Степногорску, Приморскому, Степовому, Орехову, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Преображенке, Чаривному, Белогорью, Новоселовке, Гуляйпольскому, Горкому, Копаням, Верхней Терсе, Воздвижковке и Доброполью.

За сутки поступило 272 сообщения о повреждении инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Об этом заявил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

Вечером 20 ноября российский беспилотник атаковал пригород Харькова. В результате удара пострадали шесть человек, среди них двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет. В жилом доме вспыхнул пожар на четвёртом и пятом этажах.

Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Попадание пришлось на парковку возле популярного ресторана в центре города. Ранения получили 20 человек, в том числе трое детей, а во время спасательной операции россияне повторно атаковали город реактивными беспилотниками.

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