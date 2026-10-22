Россия нанесла 862 удара по Запорожской области: трое погибших и раненые

За сутки российские оккупанты нанесли 862 удара по 48 населённым пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район три человека погибли, ещё трое получили ранения. Также зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

По словам Ивана Федорова, в течение суток российские войска нанесли 28 авиационных ударов по Комышувасе, Кушугуму, Запорожцу, Григоровскому, Одаровке, Таврийске, Долинке, Лесном, Гуляйпольском, Ровно, Новорозовке, Васиновке, Васильевском, Вильнянке, Новосолошино, Желтой Круче, Ясной Поляне и Преображенке.

Кроме того, 633 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье, Вильнянск, Кушугум, Комишуваху, Речное, Тернуватое, Рождественку, Новофедоровку, Васильковское, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Копани, Гуляйпольское, Воздвижовку, Гирке, Доброполье, Ровно, Червоную Криницу, Новоселовку, Придорожное, Преображенку, Новопавловку, Косовцево, Новое Запорожье и Верхнюю Терсу.

Также зафиксировано четыре обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под обстрелом оказались Павловка, Гуляйпольское и Копани.

Еще 197 артиллерийских ударов российские войска нанесли по Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Орехову, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Преображенке, Чаривному, Белогорью, Новоселовке, Гуляйпольскому, Горкому, Верхней Терсе, Воздвижке, Доброполью, Новому Запорожью и Косовцево.

По информации Ивана Федорова, поступило 90 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В целом в результате российских атак на Запорожье и Запорожский район три человека погибли, ещё трое получили ранения.

Российские войска продолжают применять авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию для нанесения ударов по населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

Читай нас в