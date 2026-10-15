Россия нанесла 964 удара по Запорожской области за сутки, семь человек получили ранения

В Запорожье и Запорожском районе в результате российских атак ранения получили семь человек. Всего за сутки российские войска нанесли 964 удара по 61 населенному пункту Запорожской области.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По его данным, россияне нанесли два ракетных удара по Запорожью и совершили 25 авиаударов по Вильнянску, Кушугуму, Балабиному, Веселянке, Веселому Гаю, Блакитному, Листовке, Новорозовке, Заречном, Одаровке, Гуляйпольском, Чаривном, Преображенке, Васиновке, Красном Яру, Вильнянке и Солнечном.

Также зафиксировали 734 атаки беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Атаковали Запорожье, Новониколаевку, Комышуваху, Новояковлевку, Магдалиновку, Григоровку, Желтую Кручу, Юрковку, Розумовку, Веселый Гай, Новотроицкое, Новорозовку, Запасное, Новоивановку, Нижнюю Хортицу, Таврическое, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Речное, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Копани, Гуляйпольское, Воздвижівку, Гирке, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Червоную Криницу, Цветковое, Преображенку, Новопавловское, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу, Тернуватое и Криничное.

Кроме того, российские войска четыре раза обстреляли область из реактивных систем залпового огня. Ещё 199 артиллерийских ударов пришлось на населённые пункты региона, в частности, были обстреляны Степногорск, Приморское, Степовое, Павловка, Лукьяновское, Орехово, Железнодорожное, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривном, Белогорье, Преображенке, Горком, Доброполье, Прилуках, Цветковом, Гуляйпольском, Староукраинке и Новом Запорожье.

По информации ОГА, за сутки поступило 102 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Вечером в среду, 14 октября, в результате российского удара в Одессе были повреждены квартиры в двух многоэтажных домах. Пострадавших нет, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар начался около двух часов ночи.

Читай нас в