В ночь на 19 ноября российские войска совершили массированную атаку на юг Одесской области. Под ударом оказались объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по югу Одесской области. В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Атака не повлияла на энергоснабжение.

Пострадавших нет. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий.

Источник: Одесская ОГА (ОВА)

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