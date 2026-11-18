Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 17 ноября, нанесли 692 удара по 55 населённым пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, ещё 49 получили ранения.

По информации областных властей, российская армия применяла против населенных пунктов региона ракеты, авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Непосредственно по Запорожью оккупанты нанесли 11 ракетных ударов.

Кроме того, российские войска нанесли 12 авиационных ударов по Одаровке, Григоровке, Шевченковскому, Новорозовке, Ясной Поляне, Блакитному, Новоивановке и Счастливому.

Наибольшее количество атак захватчики осуществили с помощью беспилотников. В течение суток 514 БПЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковали населенные пункты Запорожской области.

Под ударами беспилотников оказались Запорожье, Вольнянск, Малокатериновка, Речное, Тернуватое, Червоноднепровка, Григоровка, Новояковлевка, Михаило-Лукашево, Рождественка, Косинцево, Марьевка, Беленькое, Значково, Степногорск, Плавны, Приморское, Лукьяновское, Павловка, Орехов, Щербаки, Новоандреевка, Новопавловка, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Красная Криница, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Верхняя Терса, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижевка и Новое Запорожье.

Также российские войска совершили 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под обстрелом оказались Запорожье, Кушугум, Комишуваха, Таврийское, Магдалиновка, Одаровка, Орехов, Новосолошино и Омельник.

Еще 142 артиллерийских удара пришлись на Речное, Тернуватое, Червоноднепровку, Веселянку, Запорожец, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Рождественку, Косинцево, Степногорск, Плавны, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижевку и Новое Запорожье.

Всего за сутки в соответствующие службы поступило 324 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Об этом сообщил глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Вечером 17 ноября российские войска начали очередную атаку с использованием беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 126 вражеских БПЛА.

В центре Винницы в результате российской атаки пострадали четыре человека.

В Деснянском районе Киева загорелась трава после падения обломков БПЛА.

В Днепре повреждены консульство Австрии и гимназия, есть раненые.

Читай нас в