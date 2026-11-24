В результате вражеской атаки были повреждены объекты энергетики в двух районах области. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Как отмечается, в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.

По данным ОВА, на местах работают соответствующие службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и оценке нанесенного ущерба.

Утром 24 ноября российские войска атаковали энергетические объекты на севере Ровенской области. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех абонентов, сообщили в областных властях.

Фото: Россия атаковала 11 областей Украины: в Запорожье погибли два человека.

Россия вновь атаковала Винницу, повреждены энергетический объект и транспорт.

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