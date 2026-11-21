Российской стороне может потребоваться несколько месяцев, чтобы поднять поврежденный элемент Керченского моста. Речь идет об арке и автомобильной части сооружения.

«Мы оцениваем время, необходимое для подъема и отвода этой конструкции (речь идет об арке и автомобильной части Керченского моста), в период от нескольких месяцев», — рассказал Хмара.

Об этом министр обороны Евгений Хмара сообщил во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Весом Стритингом.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керч-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживаются.

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