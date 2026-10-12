Россияне обстреляли автовокзал в Запорожье, есть раненая

12 октября российские войска дважды нанесли удары по транспортной инфраструктуре Запорожья. В результате атак были повреждены автомобили и троллейбусная контактная сеть, пострадала 70-летняя женщина.

Около полудня дрон попал в противодроновую сетку на территории автовокзала. Взрывной волной и осколками повреждены пять автомобилей, в том числе маршрутка.

Еще один удар FPV-дроном пришелся на электроопору возле остановки общественного транспорта. Раненой женщине оказывают медицинскую помощь.

Источник: Запорожская ОГА

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Читай нас в