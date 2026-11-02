Россияне атаковали Комышуваху в Запорожской области: один погибший и двое раненых
Утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Комышувасе в Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, ещё двое получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил и.о. начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.
«Враг атаковал Комышуваху. К сожалению, один человек погиб, ещё двое получили ранения», — написал он.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Также взрывы прогремели и в Запорожье. Предварительно известно о попадании дрона в парковку.
Источник: Запорожская ОГА
Напомним, за сутки россияне нанесли 699 ударов по Запорожской области, есть раненые.
В селе Беленькое Запорожской области российский FPV-дрон атаковал социальный автобус гуманитарной миссии «Пролиска», который перевозил местных жителей в Запорожье. Погибла 74-летняя пассажирка, ещё трое человек получили ранения.
29 октября российские войска атаковали муниципальный троллейбус в Запорожье с помощью FPV-дрона. В результате удара пострадали три женщины.