Россияне атаковали Комышуваху в Запорожской области: один погибший и двое раненых

Утром 2 ноября российские войска нанесли удар по Комышувасе в Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил и.о. начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.

«Враг атаковал Комышуваху. К сожалению, один человек погиб, ещё двое получили ранения», — написал он.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Также взрывы прогремели и в Запорожье. Предварительно известно о попадании дрона в парковку.

Источник: Запорожская ОГА

Напомним, за сутки россияне нанесли 699 ударов по Запорожской области, есть раненые.

В селе Беленькое Запорожской области российский FPV-дрон атаковал социальный автобус гуманитарной миссии «Пролиска», который перевозил местных жителей в Запорожье. Погибла 74-летняя пассажирка, ещё трое человек получили ранения.

29 октября российские войска атаковали муниципальный троллейбус в Запорожье с помощью FPV-дрона. В результате удара пострадали три женщины.

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