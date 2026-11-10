Россияне атаковали Запорожье, ранена женщина, возник пожар

Российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки ранения получила 57-летняя женщина, в месте попадания возник пожар.

По его словам, пострадавшую доставляют в медицинское учреждение, где ей окажут необходимую помощь.

Обстоятельства и последствия российского удара уточняются.

[video width="720" height="1280" mp4="https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/original-4-5.mp4"][/video]

Об этом заявил глава ОГА Семикин.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

Читай нас в