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Россияне почти 20 раз обстреляли Никопольский район за день: есть раненая

UA NEWS 13 Ноября 2026 19:26
Россияне почти 20 раз обстреляли Никопольский район за день: есть раненая

В течение дня 13 ноября оккупанты почти 20 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. 

Под ударами беспилотников и артиллерии оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.

 В результате атак ранение получила 64-летняя женщина. Она проходит амбулаторное лечение.

Повреждены объекты инфраструктуры, дом культуры и автомобили.

Источник: Днепропетровская ОГА

Российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в течение прошедших суток. По состоянию на утро 12 ноября часть потребителей в девяти областях осталась без электроэнергии. В Полтавской области в результате российского удара ранения получили четверо энергетиков.

Утром 12 ноября в результате российского удара по девятиэтажному жилому дому в Соломенском районе Киева погиб один человек, ещё один получил ранения. Спасателям удалось спасти трёх человек.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

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