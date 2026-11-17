Российские оккупационные войска пытаются проникнуть в Купянск Харьковской области с северо-запада через район Радьковки. Однако эти попытки пока не приносят захватчикам желаемого результата.

В настоящее время россияне активно наступают в районе населенного пункта Радьковка и пытаются установить там контроль. Ранее оккупанты пытались продвигаться восточнее, через Голубовку, однако после операции «Велес» и ряда других действий это направление стало для них более сложным.

«Сейчас они пытаются обойти с неожиданного угла и войти с северо-запада. В первую очередь это в районе населенного пункта Радьковка — они сейчас активно наступают в том направлении и пытаются установить там контроль. Потому что раньше, если они шли восточнее через Голубовку, то после операции «Велес» и еще нескольких действий это направление для них стало не таким простым, и они хотят заработать хотя бы «сиряк», чтобы продвигаться через Радьковку непосредственно на город», – рассказал Трегубов.

Виктор Трегубов назвал попытки оккупантов войти в Купянск по такому маршруту «неоптимальными». Он пояснил, что Киндрашовка и Радьковка расположены рядом, а Радьковка находится между Киндрашовкой и Купянском.

По словам спикера, российские войска сейчас более активно пытаются продвигаться в направлении Киндрашивки, однако без установления контроля над Радьковкой дальнейшее продвижение к городу будет затруднено.

«Населённые пункты Киндрашовка и Радьковка находятся рядом, на Киндрашовку они сейчас наступают более активно, но Радьковка расположена между Киндрашовкой и Купянском, поэтому без неё ничего не получится. Сейчас они пытаются воплотить этот замысел в жизнь, но ситуация и в самом городе, и в Радьковке для них сейчас не оптимальна», — считает Трегубов.

Итак, российские оккупанты пытаются изменить направление наступления на Купянск, однако, по оценке Виктора Трегубова, ситуация в городе и районе Радьковки пока не способствует реализации их замысла.

Об этом в телеэфире сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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