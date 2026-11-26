26 ноября на Лиманском направлении российские войска не прекращают попыток вернуть утраченные позиции. В то же время вблизи Лимана погодные условия помешали оккупантам провести очередные атаки.

По его словам, враг на этом направлении до сих пор пытается оправиться от потерь в результате «безумной» операции «Вивальди». Однако пока у россиян это не очень получается.

«Они по-прежнему пытаются максимально накопить какие-то силы для поддержки тех линий, которые у них остались. Для того, чтобы как-то подкрепить их. Но мы по возможности не даем им это сделать», — отметил начальник отдела связи 3-й отдельной штурмовой бригады.

Отвоевать утраченное, как заметил «Дисней», россияне пытаются чуть ли не с самого начала операции. Для этого регулярно привлекали подразделения с других направлений. Однако безуспешно.

«Определенное количество военнослужащих и подразделений было переброшено на Лиманское направление, чтобы все-таки помочь. Как, например, была уничтожена вторым штурмовым батальоном рота «Черной Мамбы» численностью 120 человек личного состава. Это тоже было подкрепление для того, чтобы отвоевать определенные позиции, которые они не отвоевали», — рассказал «Дисней».

К тому же, добавил он, Силам обороны сейчас помогает погода. Ухудшением которой оккупанты традиционно пользуются для атак.

«Но почему-то в этом году, в этом месяце не так много осадков и туманов, как это обычно бывает и было в предыдущем месяце. То есть таких сильных, прямо супертуманов, когда они могут затянуть большое количество людей, какую-то технику или что-то ещё. Таких было, наверное, всего несколько. И они практически ни на что не повлияли», — констатировал начальник отдела связи 3-й отдельной штурмовой бригады.

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