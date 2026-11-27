Главная цель российских оккупантов на Южном направлении — окружить Запорожье и отрезать город от логистических путей. Для этого противник ведет наступательные действия на оси Гуляйполе — Омельник, сосредотачивая основные силы на отдельных участках фронта.

На острие главного удара находится участок Гирке — Верхняя Терса — Воздвижевка, куда российские войска стягивают все имеющиеся силы и средства.

Для реализации своего замысла россиянам необходимо прорвать линию обороны 7-го корпуса ДШВ.

Если противник сможет выйти на рубеж в 25 км от Запорожья, то получит возможность достигать переправ через Днепр с помощью 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С». Это позволило бы оккупантам перерезать украинскую логистику.

По информации 7-го корпуса, в настоящее время российские войска находятся примерно в 80 км от областного центра.

Продолжаются ожесточённые бои за сёла Горкое и Верхняя Терса. В течение последних трёх месяцев оккупанты неоднократно пытались прорвать украинскую оборону через Железнодорожное, однако безуспешно. Для штурмов противник задействовал бронетехнику, автомобили и мотоциклы.

Подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса систематически наносят удары по российским ресурсам ещё на подступах к передовым позициям.

Главный логистический хаб оккупантов — Гуляйполе — расположен всего в 10 км к востоку от Верхней Терсы. С лета россияне накапливают там технику и личный состав.

23 ноября в Гуляйполе был уничтожен пункт скопления 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Операция проводилась в несколько этапов:

разведка обнаружила объект, после чего бойцы 154-й ОМБр провели доразведку;

силами старшего начальника по цели нанесли точный авиационный удар;

в результате попадания взорвался склад боеприпасов, а здание вместе с 13–20 российскими военными было полностью уничтожено.

По данным перехваченных сообщений, командование 5-й общевойсковой армии РФ крайне недовольно действиями своих подразделений из-за невыполнения поставленных задач и значительных потерь.

Российские военные жалуются, что Силы обороны Украины атакуют их ещё на этапе логистики — во время выдвижения техники и пехоты в направлении Гуляйполя.

По информации 7-го корпуса ДШВ, в течение последней недели в зоне его ответственности российские войска понесли следующие потери:

826 оккупантов уничтожено;

127 единиц автомобильной техники поражено;

21 артиллерийская пушка уничтожена или повреждена.

В 7-м корпусе отмечают, что украинские военные продолжают удерживать оборонительные рубежи и выполнять задачи оборонительной операции на направлении Гуляйполе — Запорожье.

Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск.

Аналитики проекта DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, отметив продвижение российских оккупационных войск вблизи двух населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях по состоянию на утро 16 ноября.

Российские оккупанты за прошедшие сутки 26 ноября продвинулись вблизи села Петропавловка Купянского района Харьковской области. По данным OSINT-проекта DeepState, общая площадь захваченной врагом территории на Купянском направлении составляет 8 кв. км, а Петропавловка перешла в серую зону.

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