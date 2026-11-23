В Запорожской области продолжаются бои за Верхнюю Терсу. Российские оккупанты сосредотачивают значительные силы на участке Верхняя Терса — Воздвижовка, пытаясь продвинуться вперёд. Этот район остаётся одним из самых активных на Гуляйпольском направлении.

По данным 7-го корпуса ДШВ, в течение последних месяцев россияне неоднократно пытались прорваться к населенному пункту через Железнодорожное, используя бронетехнику, автомобили и мотоциклы. Однако эти попытки не дали желаемого результата.

Оккупанты накапливали силы и технику в Гуляйполе, расположенном примерно в 10 км от Верхней Терсы, готовясь к наступательным действиям. В то же время украинские подразделения наносят удары по противнику еще во время перемещения его личного состава и техники.

По информации десантников, российское командование недовольно результатами наступления и потерями своих подразделений. Ранее активность оккупантов на участке Верхняя Терса — Горкое также удалось снизить благодаря оборонительным действиям Сил обороны.

Аналитики DeepState ранее сообщали о продвижении российских войск к северо-востоку от Верхней Терсы и расширении серой зоны на территорию населенного пункта. В то же время официального подтверждения его полного захвата пока нет.

Источник: LIGA.net.

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады поразили четыре замаскированные пушки россиян на Гуляйпольском направлении.

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты используют туман, чтобы скрывать перемещения и маневрировать на автомобильной и мототехнике.

Россияне усилили наступление на Гуляйпольском направлении и используют непогоду.

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