Россияне повредили энергетический объект, в двух областях ввели аварийные отключения
Российские войска атаковали энергетический объект, в результате чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества. В обоих регионах ввели аварийные отключения света. Энергетики готовятся приступить к ремонту, как только это позволит обстановка с безопасностью.
По данным компании, в результате российского удара повреждено энергетическое оборудование. Из-за этого без электроснабжения остались потребители в двух областях — Запорожской и Днепропетровской. «Враг в очередной раз атаковал энергетический объект. Из-за повреждения энергооборудования без света остались потребители в Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах введены вынужденные аварийные отключения», — отметили в «Укрэнерго».
Отключения введены вне плановых графиков. Поэтому их продолжительность и очередность могут зависеть от ситуации в энергосистеме и хода ремонтных работ. В «Укрэнерго» добавили, что все ответственные службы находятся на связи и координируют свои действия. Энергетики следят за ситуацией и приступят к восстановлению поврежденного оборудования, как только это станет безопасным.
Специалисты будут работать над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей. В то же время в компании подчеркивают, что возможность проведения ремонтных работ зависит от условий безопасности на месте удара. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Войска РФ атаковали объект инфраструктуры в Хортицком районе Запорожья. В результате удара ранения получил 39-летний мужчина, а в поврежденном двухэтажном здании вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали пятерых человек, а коммунальные службы приступили к восстановлению водо- и теплоснабжения.
За сутки российские войска 877 раз атаковали Запорожскую область. Под ударами оказались 48 населенных пунктов: оккупанты применяли авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. По сообщению главы области, в результате атак на Запорожье и Запорожский район ранены 32 человека, среди них четверо детей.
В результате российского удара по Запорожью днём 14 ноября число пострадавших увеличилось до 22 человек.
Российские террористические войска 14 ноября нанесли удар по Вознесеновскому району Запорожья. Есть раненые мирные жители.