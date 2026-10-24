Россияне нанесли удар фугасными авиабомбами по Славянску, есть раненые
Российские войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области с использованием фугасных авиабомб. В результате удара были повреждены жилые и административные здания, объект инфраструктуры и два учебных заведения. По меньшей мере два человека получили ранения.
«Сегодня, 24 октября, около 17:00, враг нанёс по Славянску авиаудары ФАБ-250 и ФАБ-500. На данный момент известно о двух раненых. Обоим оказана медицинская помощь. Повреждены и разрушены многоэтажные дома в разных частях города, два учебных заведения, административное здание, объект инфраструктуры, кафе, автомобили», — написал Лях.
Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
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