Россияне нанесли удар фугасными авиабомбами по Славянску, есть раненые

Российские войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области с использованием фугасных авиабомб. В результате удара были повреждены жилые и административные здания, объект инфраструктуры и два учебных заведения. По меньшей мере два человека получили ранения.

«Сегодня, 24 октября, около 17:00, враг нанёс по Славянску авиаудары ФАБ-250 и ФАБ-500. На данный момент известно о двух раненых. Обоим оказана медицинская помощь. Повреждены и разрушены многоэтажные дома в разных частях города, два учебных заведения, административное здание, объект инфраструктуры, кафе, автомобили», — написал Лях.

Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Россия обстреляла Славянск и повредила предприятие и котельную.

Славянск официально стал зоной активных боевых действий.

Ночью российские беспилотники атаковали торговый объект в Центральном районе Херсона. После попадания начался масштабный пожар, охвативший почти всю площадь торгового центра. Здание и имущество внутри фактически сгорели дотла.

Российские войска за прошедшие сутки 539 раз атаковали населенные пункты Запорожской области. В результате российских ударов погибли три человека, еще 19 жителей региона получили ранения.

Российские войска с вечера почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударами оказались три района региона, где оккупанты применяли беспилотники и артиллерию. В результате атак повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки, в нескольких местах возникли пожары.

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