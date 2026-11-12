Россияне нанесли удар КАБами по Запорожью, есть погибшая и раненный ребенок

12 ноября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Балабино в Запорожской области.

В результате удара погибла 99-летняя женщина, ещё одна пострадавшая — 12-летняя девочка.

«Россияне атакуют Балабино управляемыми авиабомбами.

Погибла 99-летняя женщина. Искренние соболезнования родным и близким.

Также ранена 12-летняя девочка», — сообщил Семикин.

По информации главы ОГА, у 12-летней девочки диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра.

Ребёнка госпитализировали. Сейчас она находится в больнице, её состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в течение прошедших суток. По состоянию на утро 12 ноября часть потребителей в девяти областях осталась без электроэнергии. В Полтавской области в результате российского удара ранения получили четверо энергетиков.

Утром 12 ноября в результате российского удара по девятиэтажному жилому дому в Соломенском районе Киева погиб один человек, ещё один получил ранения. Спасателям удалось спасти трёх человек.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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