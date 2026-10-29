Россияне нанесли удар по селу Беленкое в Запорожской области, есть погибший и раненые

В результате российских обстрелов села Беленкое Запорожского района погиб 49-летний мужчина, ещё трое мужчин получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

«Сегодня в Беленком в результате вражеских атак погиб 49-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Еще трое мужчин ранены — 51, 75 и 74 года.

Все пострадавшие были доставлены в больницу», — написал Михаил Семикин в Telegram в четверг.

Ранее в четверг российские оккупанты атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. В результате удара ранения получили женщина и мужчина.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, есть погибший.

Харьков, Запорожье, Винница и Полтава — под ударами оказались магазины «Эпицентр».

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