24 ноября российские войска атаковали с помощью беспилотника железнодорожную станцию в Коростене Житомирской области. В результате удара один человек погиб, ещё трое получили ранения.

«Вражеский БПЛА атаковал железнодорожную станцию Коростень. Осколки убили одного человека, ещё двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент удара возле вокзала находился электропоезд. Мониторинговый центр «Укрзализныци» предупредил об угрозе, а бригада электропоезда объявила эвакуацию. Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала.

По информации «Укрзализныци», в стационарное укрытие перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров. Никто из работников не пострадал.

Как впоследствии сообщил начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко, в результате вражеской атаки погиб 33-летний житель Горщиковской общины. Еще трое человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщило АО «Укрзализныця» в Facebook.

Напомним, что 21 ноября российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Житомирской области.

Оккупанты нанесли удар по промышленным и транспортным объектам Житомирской области, есть пострадавший.

Читай нас в