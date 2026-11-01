За сутки россияне нанесли 699 ударов по Запорожской области, есть раненые

В течение суток 31 октября российские войска нанесли 699 ударов по 55 населённым пунктам Запорожской области. В результате атак по Запорожскому району ранения получили шесть человек. Также поступило 68 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В течение суток российские войска наносили удары по области с воздуха, атаковали с помощью беспилотников, применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию. Всего было зафиксировано 699 ударов по 55 населенным пунктам.

Россияне нанесли 20 авиаударов

Российская авиация атаковала Кушугум, Новорозовку, Одаровку, Желтую Кручу, Новоалександровку, Любимовку, Новотроицкое, Ясную Поляну, Таврийское, Терсянку, Вильнянку, Васильевское, Преображенку и Новопавловку.

Всего по этим населенным пунктам было нанесено 20 авиаударов. Информацию о конкретных последствиях каждого из них в сообщении не уточнили.

Почти 500 атак с использованием дронов

Больше всего ударов пришлось на беспилотники. По данным Ивана Федорова, российские войска применили 486 БПЛА различных типов, преимущественно FPV-дроны. Под атаками оказались Запорожье, Вольнянск, Малокатериновка, Речное, Кушугум, Комишуваха, Червоноднепровка, Григоровка, Веселянка, Запорожец, Новояковлевка, Запасное, Магдалиновка, Тернуватое, Рождественка, Придорожное и Степногорск.

Также российские дроны атаковали Плавни, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное и Новоселовку. Под ударами беспилотников оказались и населённые пункты Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Верхняя Терса, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижовка и Новое Запорожье.

Обстрелы из реактивных систем и артиллерии

Помимо авиации и беспилотников, российские войска применяли реактивные системы залпового огня. За сутки зафиксировано 13 таких обстрелов. Под обстрелом оказались Заречное, Жёлтая Круча, Таврическое, Одаровка и Солнечное. Еще 180 ударов россияне нанесли из артиллерии. Обстреливали Речное, Червоноднепровку, Веселянку, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Тернуватое, Рождественку, Придорожное и Степногорск.

Также артиллерийские удары пришлись на Плавни, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Красную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижівку и Новое Запорожье.

Есть раненые и повреждения

В результате российских атак по Запорожскому району пострадали шесть человек. Других подробностей об их состоянии и обстоятельствах ранений в сообщении не привели. По данным областных властей, за сутки поступило 68 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты области различными видами вооружения. Последствия обстрелов и масштабы разрушений уточняются. О последствиях российских атак сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В селе Беленкое Запорожской области российский FPV-дрон атаковал социальный автобус гуманитарной миссии «Пролиска», который перевозил местных жителей в Запорожье. Погибла 74-летняя пассажирка, ещё трое человек получили ранения.

29 октября российские войска атаковали муниципальный троллейбус в Запорожье с помощью FPV-дрона. В результате удара пострадали три женщины.

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