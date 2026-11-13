За сутки россияне нанесли 972 удара по Запорожской области, 15 человек получили ранения

За сутки российские войска атаковали 52 населенных пункта Запорожской области. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району пострадали 15 человек, в том числе двое детей.

Об этом сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил в Telegram.

По его словам, войска РФ нанесли 17 авиаударов по Запорожью, Балабино, Кушугуму, Комышуваси, Ясной Поляне, Юлиевке, Одаровке, Новорозовке, Новоалександровке, Миролюбовке, Веселянке, Блакитному, Васиновке, Вильнянке.

731 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Комышуваху, Речное, Тернуватое, Червоноднепровку, Григоровку, Веселянку, Запорожец, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Новоалександровку, Лежино, Рождественку, Косовцево, Степногорск, Плавны, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвиживку, Новое Запорожье.

Зафиксировано 12 обстрелов из РСЗО по Комышувасе, Речному, Павловке, Лукьяновскому, Орехову.

212 артиллерийских ударов пришлось на Малокатериновку, Речное, Терноватое, Червоноднепровку, Григоровку, Веселянку, Запорожец, Новояковлевку, Запасному, Магдалиновке, Рождественке, Косовцевом, Степногорске, Плавнях, Приморскому, Павловке, Лукьяновском, Орехове, Щербаках, Новоандреевке, Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Красной Кринице, Омельнике, Белогорье, Чаривном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Верхней Терсе, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижевке, Новом Запорожье.

Поступило 216 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей, отметил Федоров.

В результате атаки беспилотника по Сумской области 12 ноября погибли двое местных жителей в возрасте 57 и 47 лет. Мужчины находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района, сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

В результате российского удара по Виннице пострадали люди, а также было повреждено здание детского сада. О последствиях атаки сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области, в частности многоэтажный дом в областном центре. В результате обстрела шесть человек получили ранения, а часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.

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