Российская сторона сообщает о возобновлении движения по первому пути железнодорожной части Крымского моста. После открытия движения со станции Тамань отправился поезд «Таврия» № 092/091 по маршруту Москва — Керчь.

По заявлениям россиян, железнодорожное сообщение через Керченский мост частично восстановлено. Первым после открытия пути отправился поезд «Таврия», следующий из Москвы в Керчь.

Российские власти сообщили о временном прекращении железнодорожного сообщения через Керченский мост после ночной атаки беспилотников 19 ноября. В Минтрансе РФ утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал. В то же время специалисты должны оценить возможные повреждения переправы.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал ироничное поздравление португальскому мосту Васко да Гама с званием самого длинного моста в Европе. Публикация появилась на фоне повторных атак на Крымский мост, который ранее претендовал на этот статус.

Автомобильное движение по мосту остановлено, а обломки конструкции перекрыли фарватер.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

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