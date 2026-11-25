Под вражеским обстрелом оказались 54 населенных пункта региона. В результате атак на Запорожье погибли два человека, еще 31 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения, сообщил 25 ноября Иван Федоров.

По его словам, войска РФ нанесли 13 авиаударов по Запорожью, Комышуваси, Балабиному, Ясной Поляне, Листовке, Одаровке, Таврийске, Заречном, Новорозовке, Желтой Круче, Жовтеньком, Новотроицком, Новоивановке, Трудооленовке, Марьевке и Веселянке.

414 беспилотников различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Малокатериновку, Речное, Тернуватое, Червоноднепровку, Григоровку, Новояковлевку, Запасное, Смородино, Рождественку, Косовцево, Павловское, Степногорск, Плавны, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижковку и Новое Запорожье.

Россияне нанесли 102 артиллерийских удара по Речному, Терноватому, Червоноднепровцу, Григоровке, Новояковлевке, Рождественке, Косовцевому, Степногорску, Плавням, Приморскому, Лукьяновскому, Павловке, Орехове, Щербахах, Новоандреевке, Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Червоной Кринице, Омельнике, Белогорье, Чаривном, Новоселевке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Верхней Терсе, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижевке и Новом Запорожье.

Поступило 488 сообщений о разрушении и повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры, отметил Федоров.

В результате атак российских беспилотников в Сумской и Середино-Будской общинах погибли два человека, ещё трое получили ранения. Об этом 25 ноября сообщила Национальная полиция Украины.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские оккупанты 24 ноября атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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