За сутки российские войска атаковали 46 населенных пунктов региона. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району по состоянию на утро 26 ноября пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Об этом сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил в Telegram.

По его словам, войска РФ нанесли 25 авиаударов по Запорожью, Комышуваси, Заречному, Ясной Поляне, Таврийскому, Новорозовке, Желтой Круче, Жовтенькому, Новотроицкому, Новоивановке и Кущовому

641 беспилотник различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Запорожье, Вольнянск, Речное, Розумовку, Новояковлевку, Рождественку, Придорожное, Косовцево, Степногорск, Тернуватое, Степовое, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Красную Криницу, Егоровку, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Доброполье, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвиживку и Новое Запорожье.

Зафиксировано четыре обстрела из РСЗО по Запорожью, Любицкому, Павловке и Долинке.

142 артиллерийских удара нанёс враг по Косовцевому, Степногорску, Степовому, Приморскому, Лукьяновскому, Павловке, Орехову, Щербахам, Новоандреевке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорье, Чаривном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Верхней Терсе, Копанях, Доброполье и Воздвижке.

Поступило 381 сообщение о разрушении и повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры, отметил Федоров.

Ранее россияне с помощью дрона убили двух человек в гражданском автомобиле в Харьковской области.

Днём в среду, 25 ноября, российские войска атаковали беспилотником объект энергетики в Полтавском районе, в результате чего четыре человека получили травмы.

В результате российской атаки в ночь на 25 ноября было повреждено здание гостиницы-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи. Жильцы не пострадали.

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