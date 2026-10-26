Россияне нанесли 857 ударов по Запорожской области за сутки, есть раненые

За сутки российские войска 857 раз обстреляли 52 населенных пункта Запорожской области. В результате обстрелов Запорожья ранения получили восемь человек.

Об этом в Telegram сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По его словам, враг нанес два ракетных удара по Запорожью.

Войска РФ нанесли 17 авиаударов по Запорожью, Малокатериновке, Комышувасе, Таврийскому, Новорозовке, Григоровскому, Криновке, Славному, Юлиевке, Заречному, Ясной Поляне, Шевченковскому, Васиновке и Преображенке.

674 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Новониколаевку, Малокатериновку, Тернуватое, Речное, Червоноднепровку, Григоровку, Веселянку, Запорожец, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Рождественку, Степногорск, Плавны, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижковку, Придорожное и Новое Запорожье.

Зафиксировано 2 обстрела из РСЗО по Запорожцу и Магдалиновке.

162 артиллерийских удара пришлись на Терноватое, Речное, Червоноднепровку, Григоровку, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Рождественку, Веселянку, Степногорск, Плавны, Приморскому, Павловке, Лукьяновском, Орехове, Щербаках, Новоандреевке, Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Красной Кринице, Омельнике, Белогорье, Чаривном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Верхней Терсе, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижковке, Придорожном и Новом Запорожье.

Поступило 60 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры, отметил Федоров.

Напомним, Россия атаковала Запорожье и Кропивницкий, в Запорожье есть раненый.

Ранее российские войска нанесли повторный удар по частному сектору в Харькове.

Россия повредила энергообъект в Хмельницкой области, наблюдается отключение электроэнергии.

Российские войска в течение дня атаковали три района Днепропетровской области, есть раненый.

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