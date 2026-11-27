В течение суток 26 ноября российские войска нанесли 699 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак на Запорожье и Запорожский район один человек погиб, еще 16 получили ранения.

По его словам, враг нанёс ракетный удар по Козаковскому. Кроме того, российские войска нанесли 18 авиационных ударов по Балабиному, Заречному, Ясной Поляне, Кущовому, Новоивановке, Счастливому, Шевченковскому, Одаровке, Таврийскому, Новорозовке, Запасному, Юрковке и Трудолюбовке.

564 беспилотника различной модификации, преимущественно FPV-дроны, атаковали Запорожье, Каневское, Розумовку, Степногорск, Речное, Приморское, Степное, Павловку, Лукьяновское, Новояковлевку, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Новопавловку, Чаривное, Белогорье, Красную Криницу, Егоровку, Новоселовку, Гуляйпольское, Копани, Долинку, Гиркое, Верхнюю Терсу, Ровно, Воздвижевку, Доброполье, Рождественку, Придорожное, Косовцево, Новое Запорожье и Тернуватое.

Также зафиксированы два обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Гуляйпольскому и Егоровке.

Еще 114 артиллерийских ударов россияне нанесли по Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Лукьяновскому, Орехову, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Преображенке, Чаривному, Белогорью, Новоселовке, Гуляйпольскому, Горкому, Копаням, Верхней Терсе, Воздвижке, Доброполью и Косовцево.

За сутки поступило 119 сообщений о разрушении и повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Об этом сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил в Telegram.

С вечера 26 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения. Также зафиксированы повреждения предприятий, жилого дома и инфраструктуры.

Вечером 26 ноября российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, а в одном из производственных зданий после атаки возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

В Запорожье число пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 26 ноября, возросло до четырёх человек. В то же время автомобильное движение по дамбе ДнепроГЭС частично возобновили — теперь по ней можно проехать из центра города на правый берег Днепра. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.

В четверг, 26 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек и ещё один получил ранения, сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Удар пришелся по Днепровскому району города, где зафиксировано попадание в транспортную инфраструктуру.

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