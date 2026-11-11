Россияне нанесли удар по рынку в центре Черноморска, трое человек погибли

Число погибших в результате российского удара по рынку в центральной части Черноморска Одесской области 11 ноября возросло до трёх человек. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Двое гражданских лиц, которых в тяжелом состоянии после атаки госпитализировали в медицинское учреждение, скончались в больнице. В целом в результате вражеского обстрела повреждены торговые ряды и прилегающая инфраструктура, пострадали 11 человек. На месте происшествия продолжают работать экстренные и коммунальные службы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Источник: Начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В Яготине Киевской области вражеский дрон поразил территорию лицея. Об атаке сообщил 11 ноября глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате повреждения энергообъектов около 135 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Также известно об одном пострадавшем.

Читай нас в