За сутки российская армия атаковала 51 населённый пункт в Запорожской области

За прошедшие сутки, согласно данным на утро 6 ноября, российские войска нанесли 785 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области.

Об этом сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил в Telegram.

По его словам, российские войска нанесли 23 авиаудара по Запорожью, Кушугуму, Заречному, Трудовому, Новоалександровке, Розумовке, Таврийском, Одаровке, Новорозовке, Юрковке, Ясной Поляне, Желтой Круче, Новопавловке, Солнечном и Новоселовке.

568 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV-дроны) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Кушугум, Речное, Тернуватое, Новоалександровку, Червоноднепровку, Григоровку, Новояковлевку, Запасное, Магдалиновку, Рождественку, Косовцево, Степногорск, Приморское, Плавни, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвиживку и Новое Запорожье.

194 артиллерийских удара пришлись на Речное, Терноватое, Червоноднепровку, Веселянку, Запорожец, Новояковлевку, Запасному, Магдалиновке, Рождественке, Косовцевом, Степногорске, Приморском, Плавнях, Павловке, Лукьяновском, Орехове, Щербаках, Новоандреевке, Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Красной Кринице, Омельнике, Белогорье, Чаривном, Новоселевке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Верхней Терсе, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижковке и Новом Запорожье.

Поступило 42 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Пострадавших нет, подчеркнул Федоров.

Напомним, что в течение дня 5 ноября российские войска более тридцати раз атаковали Днепропетровскую область с использованием беспилотников, артиллерии и авиабомб. Под удары попали шесть районов региона, в результате чего семь человек, в том числе ребенок, получили ранения.

5 ноября российские войска атаковали несколько общин Винницкой области, в результате чего были повреждены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.

Два майора полиции — Олег Дубецкий и Сергей Бережко — скончались от тяжелых ранений, полученных в результате российского удара по служебному автомобилю вблизи Комышувахи Запорожской области.

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