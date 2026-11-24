Российская атака на Запорожье унесла жизни двух человек, ещё 22 человека пострадали
В ночь на 24 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки двое человек погибли, ещё 22 получили ранения, сообщил и.о. начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.
«Два человека погибли, ещё 22 получили ранения. Среди раненых — двое детей в возрасте шести и 16 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Источник: Михаил Семикин
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