В четверг, 19 ноября 2026 года, российские войска нанесли авиационный удар по поселку Мирное Славянской общины в Донецкой области с применением авиабомбы ФАБ-250. В результате атаки ранения получила пожилая супружеская пара — 80-летний мужчина и 78-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Пострадавших госпитализировали, в настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Помимо ранений гражданских лиц, вражеский удар привёл к значительным разрушениям жилого сектора: один частный дом полностью разрушен, ещё как минимум 20 домов получили повреждения различной степени.

Источник: Вадим Лях/Славянская ГВА.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

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