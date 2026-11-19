Российская авиация сбросила бомбу ФАБ-250 на посёлок Мирное в Донецкой области, есть раненые
В четверг, 19 ноября 2026 года, российские войска нанесли авиационный удар по поселку Мирное Славянской общины в Донецкой области с применением авиабомбы ФАБ-250. В результате атаки ранения получила пожилая супружеская пара — 80-летний мужчина и 78-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Пострадавших госпитализировали, в настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Помимо ранений гражданских лиц, вражеский удар привёл к значительным разрушениям жилого сектора: один частный дом полностью разрушен, ещё как минимум 20 домов получили повреждения различной степени.
Источник: Вадим Лях/Славянская ГВА.
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