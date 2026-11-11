Российская делегация изменила планы относительно брифинга после переговоров в Абу-Даби

Представители России планируют выступить перед журналистами по завершении трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ. Заявления российской делегации ожидаются сегодня днём.

По его словам, российская делегация сделает заявления для прессы по итогам переговоров в Абу-Даби.

В то же время планы российской стороны изменились. По завершении первого раунда переговоров, который состоялся 10 ноября, представители РФ объявили, что не будут проводить брифинг для журналистов.

Теперь российская делегация намерена пообщаться с прессой после завершения второго дня переговоров.

Об этом сообщают российские СМИ.

В среду, 11 ноября, в Абу-Даби (столица ОАЭ) состоится второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России по урегулированию войны. Стороны планируют обсудить возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина подняла вопрос о масштабном обмене пленными с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Окончательных договоренностей пока нет, но американская делегация планирует поднять этот вопрос в ходе следующих контактов с российской стороной.

Читай нас в