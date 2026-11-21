Российское грузовое судно в Финском заливе подверглось атаке украинских беспилотников в территориальных водах России. Об этом заявил командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин. В результате удара судно потеряло управление.

По словам Ильина, в результате атаки судно потеряло управление и его отнесло в финские территориальные воды. Поэтому ответственность за спасательную операцию на море возложили на Финляндию.

«Более подробной информации о грузе нет, поэтому я не могу сказать, насколько велик риск взрыва. Дело в том, что пожар ещё не взяли под контроль, поэтому не исключено, что там ещё могут произойти взрывы. Если пожар будет продолжаться неконтролируемо в течение длительного времени, судно может затонуть», — отметил Ильин.

Командующий добавил, что за тушение пожара отвечает экипаж судна, тогда как Пограничная служба Финляндии координирует спасательную операцию. В настоящее время стороны прорабатывают возможные варианты эвакуации и соответствующие договоренности.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил, что к российскому сухогрузу направили спасательное судно РФ. При этом эвакуация экипажа не потребовалась.

Об этом сообщает финское СМИ Yle.

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