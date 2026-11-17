В течение суток 17 ноября российские войска обстреливали предприятие, объект энергетики и гражданскую инфраструктуру Черниговской области. В результате обстрелов три человека погибли, ещё двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram.

«Вчера днём враг нанёс удар «Бандеролями» по Чернигову. Мишенями стали предприятие, гаражные помещения, автомобили и, к сожалению, наши люди. Эти атаки унесли жизни трех человек — двое мужчин погибли на месте, еще один мужчина скончался в больнице. Искренние соболезнования семьям. Двое человек пострадали — они находятся под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток российские войска атаковали один из энергообъектов в Черниговской области.

Чаус добавил, что ночью враг нанес удар «Герберой» по селу Корюковской общины. Поврежден дом, загорелось хозяйственное помещение.

Между тем часть Черновцов осталась без света после российской атаки, троллейбусы не курсируют.

Российские войска в течение суток 16 ноября атаковали 55 населенных пунктов Запорожской области, нанеся в общей сложности 864 удара.

Вечером 16 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.

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