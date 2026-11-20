В период с 13 по 20 ноября 2026 года в Киевской области было зарегистрировано 75 уголовных правонарушений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. В результате российских атак погибли двое мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения. Также были повреждены или разрушены восемь объектов складской, логистической и производственной инфраструктуры.

За неделю, с 13 по 20 ноября 2026 года, на территории Киевской области правоохранительные органы зарегистрировали 75 уголовных правонарушений по фактам нарушения законов и обычаев войны. Речь идет о преступлениях, связанных с российской вооруженной агрессией против Украины. Последствия атак — погибшие и раненые среди гражданского населения. За этот период российские удары унесли жизни двух мирных жителей. Еще 13 гражданских лиц получили ранения.

Под обстрелами оказались также предприятия и объекты инфраструктуры. В течение недели в Киевской области были повреждены или разрушены восемь объектов, которые использовались для хранения товаров, логистики и производства. В прокуратуре подчеркивают, что за каждой такой атакой стоят человеческие жертвы, уничтоженное или поврежденное имущество и значительный материальный ущерб.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры продолжают собирать доказательства российских преступлений. Они выезжают на места ударов, осматривают поврежденные объекты, фиксируют разрушения и устанавливают все обстоятельства атак. По каждому такому факту ведутся досудебные расследования. Они проводятся по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Собранные материалы должны помочь установить обстоятельства преступлений и задокументировать последствия российской агрессии для дальнейшего привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

В результате массированной российской атаки на столицу 20 ноября погибли семь человек, ещё 17 получили ранения. В настоящее время 16 пострадавших находятся в стационарах больниц.

ДТЭК опубликовал кадры разрушений на энергетических объектах Киевской области и показал, как энергетики восстанавливали электроснабжение после очередной массированной атаки России 20 ноября.

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