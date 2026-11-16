Российские атаки привели к аварийным отключениям электроэнергии в Запорожской области

16 ноября в Запорожье и Запорожской области из-за повреждений электрооборудования, вызванных российскими атаками, ввели аварийные и специальные аварийные отключения электроэнергии.

«По Запорожской области введены графики аварийных отключений (ГАО) и специальные графики аварийных отключений (СГАО). В связи с этим по части адресов возможны отключения электроснабжения вне установленного графика», — говорится в сообщении облэнерго.

Отмечается, что причиной введения дополнительных ограничений является повреждение электрооборудования в результате атак оккупационных войск РФ на энергетическую инфраструктуру.

По данным ОГА, все ответственные службы работают над восстановлением электроснабжения, все жизненно важные объекты переведены на питание от генераторов.

Об этом в Telegram сообщает Запорожьеоблэнерго, передает Укринформ. АО «Запорожьеоблэнерго»

Напомним, что в трех районах Запорожья частично восстановили электроснабжение после вражеских обстрелов.

За сутки российские войска 877 раз атаковали Запорожскую область. Под ударами оказались 48 населенных пунктов: оккупанты применяли авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. По сообщению главы области, в результате атак на Запорожье и Запорожский район ранены 32 человека, среди них четверо детей.

В результате российского удара по Запорожью днём 14 ноября число пострадавших увеличилось до 22 человек.

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