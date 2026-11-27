27 ноября в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в шести областях Украины осталась без электроснабжения. Враг вновь нанес удары по подстанциям и электросетям. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Днепропетровской и Херсонской областях.

В течение суток враг вновь наносил удары по ключевым подстанциям и распределительным сетям. С утра без электричества остаются часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Где сложнее всего с электричеством

В Днепропетровской и Херсонской областях из-за обстрелов обесточена значительная часть потребителей. Энергетики работают над восстановлением света.

В Днепропетровской области из-за поврежденного оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети пришлось аварийно отключить свет. Обычные графики там восстановят не сразу.

«Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в брифинге.

Что с графиками отключений

В течение 27 ноября в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленности действуют графики ограничения мощности.

Там, где позволяет обстановка с безопасностью, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. Повторные атаки и постоянные воздушные тревоги мешают ремонтным бригадам, поэтому на восстановление света требуется больше времени.

В результате ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в пяти регионах страны.

В Днепре и области отключение электроэнергии из-за удара РФ по энергетике.

Россия массированно атаковала Одессу, есть раненые и отключения электроэнергии.

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