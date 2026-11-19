Вечером 19 ноября в Киеве продолжается очередная атака российских беспилотников. Падение обломков и повреждения зафиксированы сразу в трёх районах столицы — Подольском, Оболонском и Шевченковском.

На Подоле в одном из жилых домов возник пожар в квартирах. Возгорание зафиксировали на одном из участков района.

По данным мэра, на Подоле в одном из мест возник пожар в квартирах жилого дома. По другому адресу в этом же районе зафиксировано падение БПЛА на открытой территории.

Кроме того, в Оболонском районе обломки сбитого дрона горят на проезжей части дороги. В Шевченковском районе обломки беспилотника упали на крышу восьмиэтажного жилого дома. Экстренные службы направляются ко всем местам происшествий.

Об этом сообщается со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

Напомним, что в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Видео: В Киевской области в результате атаки РФ пострадали четверо человек, среди них ребенок.

КГГА опровергла информацию о попадании обломков дрона в дом на Печерске.

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