Российские дроны атаковали Киев, на Подоле вспыхнули пожары в квартирах
Вечером 19 ноября в Киеве продолжается очередная атака российских беспилотников. Падение обломков и повреждения зафиксированы сразу в трёх районах столицы — Подольском, Оболонском и Шевченковском.
На Подоле в одном из жилых домов возник пожар в квартирах. Возгорание зафиксировали на одном из участков района.
По данным мэра, на Подоле в одном из мест возник пожар в квартирах жилого дома. По другому адресу в этом же районе зафиксировано падение БПЛА на открытой территории.
Кроме того, в Оболонском районе обломки сбитого дрона горят на проезжей части дороги. В Шевченковском районе обломки беспилотника упали на крышу восьмиэтажного жилого дома. Экстренные службы направляются ко всем местам происшествий.
Об этом сообщается со ссылкой на мэра Виталия Кличко.
Напомним, что в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.
Видео: В Киевской области в результате атаки РФ пострадали четверо человек, среди них ребенок.
КГГА опровергла информацию о попадании обломков дрона в дом на Печерске.