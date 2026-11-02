Российские дроны нанесли удар по жилому району в Сумской области, есть погибший и тяжело раненая

2 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по жилому району Николаевской общины Сумского района. В результате удара один человек погиб, ещё один получил тяжёлые ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

«Из-под завалов разрушенного дома извлекли тело погибшего мужчины. Его жена получила тяжелые ранения», — написал Григоров.

Женщину госпитализировали.

В результате атаки один частный дом уничтожен, ещё пять повреждены.

Источник: Сумская ОГА

Россия обстреляла 27 населенных пунктов Сумской области, шесть человек ранены.

Утром российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Сумах с помощью реактивных беспилотников и FPV-дронов на оптоволокне. Зафиксировано несколько попаданий в промышленной зоне, поражен крупногабаритный автомобиль.

В Сумской области в результате российских ударов за прошедшие сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.

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