Российские обстрелы привели к отключению электроэнергии у потребителей в трёх областях, имеются экстренные отключения

По состоянию на утро 29 октября из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру остались без электричества потребители в Донецкой, Сумской и Харьковской областях. В некоторых регионах Украины применяются почасовые отключения света объемом до 2,5 очереди, а в Киеве и Киевской области введены аварийные отключения.

По информации «Укрэнерго», российские войска атаковали энергетические объекты в течение предыдущих суток и в ночь на 29 октября. Из-за этих ударов, а также обстрелов энергетической инфраструктуры в предыдущие дни, без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

«Вчера и сегодня ночью враг наносил удары по энергообъектам в нескольких областях. В результате этого, а также из-за обстрелов энергетической инфраструктуры в предыдущие дни, к утру появились новые потребители без электроснабжения в Донецкой, Сумской и Харьковской областях», — говорится в сообщении.

Энергетики уже приступили к восстановительным работам везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за последствий российских атак в части областей Украины до конца суток вынужденно применяются ограничения мощности для промышленных потребителей, а также графики почасовых отключений электроэнергии объемом до 2,5 очереди.

По данным «Укрэнерго», по состоянию на 9:30 в четверг потребление электроэнергии было на 2% ниже, чем в предыдущий день. Это связано с введением ограничений на электроснабжение.

Энергетики призывают украинцев ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в Киеве и Киевской области вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии.

В связи с этим предварительно обнародованные графики отключений пока не действуют. Вернуться к прогнозируемым графикам планируют после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты и работать над стабилизацией электроснабжения.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

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