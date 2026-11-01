Российские оккупанты активизировали штурмы и применение техники на севере Харьковской области

Российские войска активизировали наступательные действия в приграничных районах Харьковской области, задействуя пехотные группы и тяжелую технику с целью расширения зоны контроля. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам представителя ГПСУ, именно в Харьковской области — в частности, в полосе обороны пограничной бригады «Гарт» — в настоящее время наблюдается наибольшая активность противника среди всех северных пограничных направлений.

Локальные попытки атак также фиксируются в Шосткинском и Конотопском районах Сумской области, однако общая интенсивность действий противника там остается ниже. В то же время в Черниговской области группировка сил оккупантов недостаточна для ведения наступления, а активность вражеских ДРГ в приграничной зоне в последнее время существенно сократилась.

Источник: национальный телемарафон.

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